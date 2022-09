Londra si prepara ai funerali della regina Elisabetta

_Luigi__ : 30 ore, che sono comunque meno delle ore di fila di chi si è fatto un weekend a #monza #ItalianGP #F1 @lesmo27 giu… - giulia4880 : RT @VanityFairIt: Londra si prepara ad accogliere il feretro della regina Elisabetta, tra norme di sicurezza straordinarie e una fila di pi… - oggisettimanale : Elisabetta d'Inghilterra: ecco come Londra si sta preparando ad accogliere i grandissimi el mondo che renderanno om… - infoitcultura : Elisabetta d’Inghilterra, Londra (con i grandi del mondo) si prepara così per i funerali - BlowbackFranz : RT @VanityFairIt: Londra si prepara ad accogliere il feretro della regina Elisabetta, tra norme di sicurezza straordinarie e una fila di pi… -

... in un video in cui Carlo beve una pinta di birra durante un fidanzamento nel sud di: "Non ... Il re non mette nemmeno il dentifricio sullo spazzolino da denti, un valletto glielo" ...I leader mondiali presenti alla cerimonia sono stati invitati a utilizzare voli commerciali e bus navette. Obiettivo avere il massimo controllo degli ...L’omaggio alla salma durerà quattro giorni prima dei funerali della sovrana in programma lunedì nell’abbazia di Westminster Londra, i cittadini si riuniscono nella zona del percorso del feretro. (LaPr ...I leader mondiali presenti alla cerimonia sono stati invitati a utilizzare voli commerciali e bus navette. Obiettivo avere il massimo controllo degli spostamenti ...