La questione del tetto agli stipendi dei manager pubblici (Di mercoledì 14 settembre 2022) È fissato a 240mila euro l'anno ed è stato introdotto per la prima volta dal governo Monti, ma un emendamento al decreto Aiuti bis lo ha fatto saltare. Facendo infuriare il presidente Draghi, che ora vuole ripristinarlo in toto

