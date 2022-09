(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il capo della Polizia Giannini segue personalmente l'inchiesta interna. I quattro agenti coinvolti non sono stati sospesi in attesa delle valutazioni della Procura di Roma

Roma - L'indagine interna sarà rapida, intransigente e soprattutto trasparente. Se i poliziotti intervenuti a casa di Hasib Omerovic hanno sbagliato, se ci fosse qualcun altro che si è prestato a ...Da Via Bellerio parte subito una nota molto: 'L'unica certezza è che a incassare denaro dal ... Salvini tira dritto in generale, al di là del tema in questione, sullastabilita dalle stesse ... La linea dura del Viminale: "Indagine rapida e trasparente. Non sarà un altro caso Cucchi" Il capo della Polizia Giannini segue personalmente l'inchiesta interna. I quattro agenti coinvolti non sono stati sospesi in attesa delle valutazioni ...L’inflazione Usa è scesa solo all’8,3%, un dato sopra le attese nonostante il calo dei prezzi dell’energia. Perciò Powell dovrà continuare i forti rialzi dei tassi. Anche i falchi Bce vogliono seguire ...