Il marito di Liliana Resinovich ancora in lacrime in tv | “Claudio sta infangando Lily | si deve vergognare”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono passati nove mesi da quando Sebastiano ha salutato per l’ultima volta sua moglieprima di uscire di casa e non vederla più. Della vita disappiamo tutto, tutto quello che i due uomini che facevano parte della sua vita hanno raccontato. SuoSebastiano e l’amico speciale, l’uomo con il quale, avrebbe avuto una amicizia per la quale sarebbe stata pronta a lasciare il compagno di una vita. Oggi Sebastiano è tornato di nuovo in tv, nove mesi dopo la scomparsa di sua moglie, per ricordarla. E’ a Trieste, nel roseto cheamava tanto, ha quasi l’impressione di poterla vedere in mezzo ai fiori e non trattiene le, perchè, gli manca tanto. La sua vita non è più la stessa ...