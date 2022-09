Giuntoli: “Mi aspetto una gara di foga e qualità. Milan? Torneremo tardissimo a Napoli” (Di mercoledì 14 settembre 2022) A pochi minuti dalla sfida di Champions League tra Rangers e Napoli, Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Mediaset e Sky. Ecco le sue parole: “Mi aspetto una partita molto intensa e una gara di grande difficoltà. Noi dovremo giocare il nostro calcio. Crediamo di aver operato bene e di aver preso ragazzi di grande valore”. Sfida al Milan? “Pensiamo partita per partita, ora c’è questa che è importante. Abbiamo un aereo alle 5 del mattino e Torneremo per preparare la sfida”. Chi ti ha sorpreso di più, Kim o Kvaratskhelia? “Nessuno dei due, sono ragazzi che seguiamo da tempo e conoscevamo le loro qualità e caratteristiche” Rangers? “Sicuramente è una tappa molto importante che ti può dare consapevolezza nel proseguio del percorso e ti fa fare uno ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) A pochi minuti dalla sfida di Champions League tra Rangers e, Cristianoè intervenuto ai microfoni di Mediaset e Sky. Ecco le sue parole: “Miuna partita molto intensa e unadi grande difficoltà. Noi dovremo giocare il nostro calcio. Crediamo di aver operato bene e di aver preso ragazzi di grande valore”. Sfida al? “Pensiamo partita per partita, ora c’è questa che è importante. Abbiamo un aereo alle 5 del mattino eper preparare la sfida”. Chi ti ha sorpreso di più, Kim o Kvaratskhelia? “Nessuno dei due, sono ragazzi che seguiamo da tempo e conoscevamo le loroe caratteristiche” Rangers? “Sicuramente è una tappa molto importante che ti può dare consapevolezza nel proseguio del percorso e ti fa fare uno ...

