Franceschini prova a suonare la carica: «Il vento sta cambiando, i sondaggi ad agosto non valgono»

Il ministro della Cultura Dario Franceschini crede che la vittoria del centrodestra non sia scontata e una rimonta sia possibile. Per l'esponente Pd, che parla oggi in un'intervista a la Repubblica, «il vento sta cambiando, la destra è arrivata a dieci giorni dal voto con troppa baldanza ma la gente sta iniziando a capire». Per Franceschini «i sondaggi fatti ad agosto non valgono molto. All'inizio è salita un'ondata di nuovismo. Questo vento di agosto si è provvisoriamente collocato sulla falsa novità di Meloni. Ma, ora che la gente rientra al lavoro, tocca con mano la drammaticità dei problemi. Ci sono tutte le condizioni per fare una rimonta». Mentre parlando delle paure che arrivano dall'Europa per una possibile vittoria della destra, Franceschini afferma che «la gente sta iniziando a capire».

