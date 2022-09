Dl Aiuti | Cgil | Cisl e Uil | governo cancelli norma aumento tetto manager

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - “L'emendamento al dlbis approvato in commissione bilancio e finanze del Senato, che prevede un trattamento economico accessorio ulteriore per i vertici di forze di polizia, forze armate e ministeri, in deroga al limite di legge esistente per tutti i dipendenti della Pa fissato in 240 mila euro l'anno, è una scelta incomprensibile vista la condizione sociale del paese”. Lo affermano FpFp e Uil Pa. “È offensivo – proseguono i sindacati - per chi in queste ore non riesce a mettere insieme pranzo e cena per la propria famiglia, per chi va in cassa integrazione e non ha alcun sostegno per l'emergenza inflazione e bollette vedere che gli alti vertici dell'amministrazione pubblica vedono elevarsi la propria retribuzione oltre i 240 mila euro”. Le federazioni di Fp, ...