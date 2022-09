Dl aiuti: Boschi, 'da Iv emendamento soppressivo, si torna a norma Renzi' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - “Noi di Italia Viva abbiamo presentato un emendamento soppressivo all'articolo che autorizza la deroga del tetto di 240 mila euro lordi all'anno per gli stipendi pubblici e che riporta in vigore la norma Renzi”. Lo dichiara Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva e prima firmataria dell'emendamento al decreto aiuti Bis che sarà domani all'esame dell'Aula della Camera. “La disposizione – spiega - era stata introdotta nel 2014 dal governo Renzi per stabilire una norma di ragionevolezza: nessun manager delle società pubbliche può avere uno stipendio più alto del presidente della Repubblica. Con il nostro emendamento riportiamo il Parlamento in connessione con la realtà e al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - “Noi di Italia Viva abbiamo presentato unall'articolo che autorizza la deroga del tetto di 240 mila euro lordi all'anno per gli stipendi pubblici e che riporta in vigore la”. Lo dichiara Maria Elena, presidente dei deputati di Italia Viva e prima firmataria dell'al decretoBis che sarà domani all'esame dell'Aula della Camera. “La disposizione – spiega - era stata introdotta nel 2014 dal governoper stabilire unadi ragionevolezza: nessun manager delle società pubbliche può avere uno stipendio più alto del presidente della Repubblica. Con il nostroriportiamo il Parlamento in connessione con la realtà e al ...

