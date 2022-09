“Decisione presa”. Elisa Isoardi, la notizia sul nuovo programma dopo una puntata appena (Di mercoledì 14 settembre 2022) dopo la sua ultima apparizione all’Isola dei Famosi Elisa Isoardi era letteralmente scomparsa dalla tv. Da diverso tempo, però, si continuava a parlare di un suo possibile ritorno. Come conduttrice la sua ultima esperienza era stata “La prova del cuoco”, timone ereditato da Antonella Clerici. programma poi sostituito da “È sempre mezzogiorno”. Come se fosse stata una bocciatura da quel momento per Elisa Isorardi il nulla. Fino a poche settimane fa quando era arrivata la conferma del suo ritorno in Rai con il nuovo programma su Rai 2 ‘Vorrei dirti che’, partito l’11 settembre. Elisa Isoardi si è scontrata con dei totem della domenica. Le difficoltà non le aveva nascoste. “Non sarà semplice, sono in mezzo a due colossi ma io faccio il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022)la sua ultima apparizione all’Isola dei Famosiera letteralmente scomparsa dalla tv. Da diverso tempo, però, si continuava a parlare di un suo possibile ritorno. Come conduttrice la sua ultima esperienza era stata “La prova del cuoco”, timone ereditato da Antonella Clerici.poi sostituito da “È sempre mezzogiorno”. Come se fosse stata una bocciatura da quel momento perIsorardi il nulla. Fino a poche settimane fa quando era arrivata la conferma del suo ritorno in Rai con ilsu Rai 2 ‘Vorrei dirti che’, partito l’11 settembre.si è scontrata con dei totem della domenica. Le difficoltà non le aveva nascoste. “Non sarà semplice, sono in mezzo a due colossi ma io faccio il ...

