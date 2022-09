Chelsea, Jorginho: «Con Tuchel ci siamo divertiti, ma non funzionava più…» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il centrocampista del Chelsea Jorginho ha parlato dell’esonero dell’allenatore Tuchel Il centrocampista del Chelsea Jorginho ha parlato in vista del match di questa sera contro il Salisburgo. Tra gli argomenti trattati, anche l’esonero dell’allenatore Thomas Tuchel. ESONERO Tuchel – «L’addio a Tuchel è stato una sorpresa per tutti, ciò che ci siamo detti tra noi calciatori però rimarrà dentro lo spogliatoio. Con Thomas ci siamo divertiti tantissimo, apprezziamo tutto ciò che ha fatto per noi e per il club, abbiamo fatto il possibile ma sfortunatamente non funzionava più. La sfida è ricostruire quella fiducia, ma la vita scorre veloce. Non abbiamo molto tempo per fermarci a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il centrocampista delha parlato dell’esonero dell’allenatoreIl centrocampista delha parlato in vista del match di questa sera contro il Salisburgo. Tra gli argomenti trattati, anche l’esonero dell’allenatore Thomas. ESONERO– «L’addio aè stato una sorpresa per tutti, ciò che cidetti tra noi calciatori però rimarrà dentro lo spogliatoio. Con Thomas citantissimo, apprezziamo tutto ciò che ha fatto per noi e per il club, abbiamo fatto il possibile ma sfortunatamente nonpiù. La sfida è ricostruire quella fiducia, ma la vita scorre veloce. Non abbiamo molto tempo per fermarci a ...

