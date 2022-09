Carta e cartone: il Lazio torna a crescere nella raccolta differenziata (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma – Nel 2021 nel Lazio la raccolta differenziata di Carta e cartone torna a crescere recuperando la battuta d’arresto dell’anno precedente. Nell’anno dell’uscita dalla pandemia da covid-19 sono state differenziate e correttamente avviate a riciclo oltre 377.000 tonnellate di Carta e cartone per un incremento pari al 2,5% rispetto al 2020. A rilevarlo è il 27° Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di Carta e cartone in Italia curato da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. “Nonostante il 2021 fosse un anno difficile e ancora pieno di incertezze il Lazio ha dimostrato ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma – Nel 2021 nelladirecuperando la battuta d’arresto dell’anno precedente. Nell’anno dell’uscita dalla pandemia da covid-19 sono state differenziate e correttamente avviate a riciclo oltre 377.000 tonte diper un incremento pari al 2,5% rispetto al 2020. A rilevarlo è il 27° Rapporto Annuale sullae riciclo diin Italia curato da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. “Nonostante il 2021 fosse un anno difficile e ancora pieno di incertezze ilha dimostrato ...

GreenRetail2018 : Inaugurato il nuovo stabilimento DS Smith di Castelfranco Emilia per la produzione di packaging in carta e cartone… - yy01329 : Inaugurato il nuovo stabilimento DS Smith di Castelfranco Emilia per la produzione di packaging in carta e cartone… - GiusyBertolo : RT @Gimmi52296693: Continuano a dire che la burocrazia uccide le aziende, ma continuano a rompere i coglioni! Ho mandato un furgone all'iso… - Lunanotizie : ?? Nel Lazio cresce la raccolta differenziata di carta e cartone. A Latina 44,8 kg a testa ?? Leggi qui… - BJLiguria : Liguria virtuosa nella raccolta differenziata di carta e cartone (+2,8%) -