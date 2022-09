AGON by AOC: ecco i monitor AG275QX/EU e AG275QXN/EU (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una nuova era per gli amanti del gaming, AGON by AOC lancia la quinta generazione di monitor, con pannelli Fast IPS e Fast VA, i modelli AG275QX/EU e AG275QXN/EU AGON by AOC, uno dei marchi leader a livello mondiale di monitor gaming e accessori IT, presenta i primi monitor di quinta generazione della nuova serie AGON: AG275QX/EU e AG275QXN/EU. Caratterizzati da un display da 27?/68,6 cm e da pannelli Fast IPS (AG275QX/EU) o Fast VA (AG275QXN/EU), entrambi i modelli QHD raggiungono una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e offrono un tempo di risposta GtG di 1 ms per visualizzare con precisione anche le azioni più competitive e in rapido movimento. Inoltre, il DisplayHDR 400 e ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una nuova era per gli amanti del gaming,by AOC lancia la quinta generazione di, con pannelli Fast IPS e Fast VA, i modelli/EU eN/EUby AOC, uno dei marchi leader a livello mondiale digaming e accessori IT, presenta i primidi quinta generazione della nuova serie/EU eN/EU. Caratterizzati da un display da 27?/68,6 cm e da pannelli Fast IPS (/EU) o Fast VA (N/EU), entrambi i modelli QHD raggiungono una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e offrono un tempo di risposta GtG di 1 ms per visualizzare con precisione anche le azioni più competitive e in rapido movimento. Inoltre, il DisplayHDR 400 e ...

