Tra Reazione a Catena e Caduta Libera arriva Lingo ma il debutto è flop per la Balivo (Di martedì 13 settembre 2022) Missione più che impossibile per Caterina Balivo con il suo Lingo ma immaginiamo che La7 non ambisca a mettere in difficoltà le altre reti. Sarebbe una ambizione troppo grande quando hai di fronte due programmi del calibro di Caduta Libera con Gerry Scotti e Reazione a Catena con Marco Liorni. Il programma di Rai 1 che per tutta l'estate ha sfiorato il 30% di share, continua la sua marcia trionfale, andrà in onda fino al 31 ottobre per poi cedere il testimone a L'eredità. Caduta Libera è ripartito bene in questi primi 15 giorni di messa in onda ma resta indietro. Canale 5 al momento seconda rete per il quiz nel pre-serale. E in questa sfida a due si inserisce anche Caterina Balivo con Lingo, il nuovo quiz si La7 che ...

