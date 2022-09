Sul circuito di Monza scoppia il caos: clamoroso quanto accaduto (Di martedì 13 settembre 2022) L’autodromo di Monza ha festeggiato i cento anni in occasione della sedicesima tappa del campionato del mondo F1 2022. Non sono mancati gli imprevisti. La tre giorni brianzola ha accolto 350.000 persone tra prove libere, qualifiche e gara. Sono stati battuti tutti i record precedenti, portando un incasso record. La marea rossa, complice anche il rialzo dei prezzi post pandemia, ha speso tanto (in media 500 euro a testa per biglietto e spese di trasporti e alloggi) ma non ha voluto mancare ad un evento attesissimo. Il centenario dell’Autodromo ha rappresentato l’occasione ideale per il team Ferrari di sfoggiare una nuova livrea con il giallo Modena. Monza F1 Ferrari (Ansa Foto)Un ricordo ai tempi che furono con Enzo Ferrari che avrà, dall’alto, certamente apprezzato. 75 anni dopo l’accensione della mitica 125 S dalla fabbrica di ... Leggi su chenews (Di martedì 13 settembre 2022) L’autodromo diha festeggiato i cento anni in occasione della sedicesima tappa del campionato del mondo F1 2022. Non sono mancati gli imprevisti. La tre giorni brianzola ha accolto 350.000 persone tra prove libere, qualifiche e gara. Sono stati battuti tutti i record precedenti, portando un incasso record. La marea rossa, complice anche il rialzo dei prezzi post pandemia, ha speso tanto (in media 500 euro a testa per biglietto e spese di trasporti e alloggi) ma non ha voluto mancare ad un evento attesissimo. Il centenario dell’Autodromo ha rappresentato l’occasione ideale per il team Ferrari di sfoggiare una nuova livrea con il giallo Modena.F1 Ferrari (Ansa Foto)Un ricordo ai tempi che furono con Enzo Ferrari che avrà, dall’alto, certamente apprezzato. 75 anni dopo l’accensione della mitica 125 S dalla fabbrica di ...

reggiotv : Si è conclusa domenica sul circuito di Monza una stagione entusiasmante per il pilota calabrese Simone Iaquinta.… - panzerottoF1 : RT @mult1formula: ?? F4 ITA: WEEKEND DA QUATTRO GARE AL REDBULL RING Non perderti il report completo del weekend svoltosi sul circuito aus… - KumFestival : RT @ComuneAncona: È online il programma dell’edizione 2022 di @KumFestival diretto da Massimo #Recalcati dedicato a Il Fine Vita. Sarà poss… - mxdreterra : RT @mult1formula: ?? F4 ITA: WEEKEND DA QUATTRO GARE AL REDBULL RING Non perderti il report completo del weekend svoltosi sul circuito aus… - whitehydrangeaa : RT @mult1formula: ?? F4 ITA: WEEKEND DA QUATTRO GARE AL REDBULL RING Non perderti il report completo del weekend svoltosi sul circuito aus… -