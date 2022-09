Soleil Sorge fa una battuta su Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi replica (Di martedì 13 settembre 2022) Il commento di Soleil Sorge su Pierpaolo Pretelli Manca sempre meno all’inizio del Grande Fratello Vip e se sugli inquilini c’è ancora un po’ di mistero (a parte alcuni nomi), sul resto del cast le notizie sono molto chiare e definite. Infatti saranno presenti ben tre ex vipponi che hanno decisamente lasciato il segno nella L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 13 settembre 2022) Il commento disuManca sempre meno all’inizio del Grande Fratello Vip e se sugli inquilini c’è ancora un po’ di mistero (a parte alcuni nomi), sul resto del cast le notizie sono molto chiare e definite. Infatti saranno presenti ben tre ex vipponi che hanno decisamente lasciato il segno nella L'articolo proviene da Novella 2000.

Latvcisidiverte : Nuovi notizie fresche di giornata di Soleil Sorge Sophie Codegoni Lulù Selassie ALEX Belli Alessandro Basciano.… - blogtivvu : Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli “niente triangoli artistici”: parla Giulia Salemi - Gianni_gian13 : RT @AngoloDV: Soleil Sorge, nuovi progetti all'orizzonte: 'Back in action' #solearmy #soleil #soleilsorge #solex #soleilarmy #angolodelleno… - Simonebattist2 : RT @gfvipnews_: Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli saranno i conduttori del #GFVIP PARTY in onda sull'app Mediaset Infinity. Il format si co… - sissiari : RT @gfvipnews_: Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli saranno i conduttori del #GFVIP PARTY in onda sull'app Mediaset Infinity. Il format si co… -