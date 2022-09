Salernitana, Iervolino: “Se la Juve vuole rigiocare noi siamo pronti” (Di martedì 13 settembre 2022) Il presidente della Salernitana Iervolino risponde alla polemiche arbitrali scatenate dalla Juve: “Se vuole rigiocare per noi non c’è problema». Salernitana-Iervolino-Juve. il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il patron del club campano è tornato sulla gara di domenica per quanto riguarda l’errore arbitrale sul gol del 3-2 dei bianconeri al 95?, annullato dal direttore di gara Marcenaro, a causa dall’assenza delle immagini di Candreva che sembra tenere in gioco Bonucci in occasione della rete di Milik: “Errore arbitrale in Juventus-Salernitana? Se la Juventus vuole rigiocarla per noi ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 settembre 2022) Il presidente dellarisponde alla polemiche arbitrali scatenate dalla: “Seper noi non c’è problema».. il presidente dellaDanilo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il patron del club campano è tornato sulla gara di domenica per quanto riguarda l’errore arbitrale sul gol del 3-2 dei bianconeri al 95?, annullato dal direttore di gara Marcenaro, a causa dall’assenza delle immagini di Candreva che sembra tenere in gioco Bonucci in occasione della rete di Milik: “Errore arbitrale inntus-? Se lantusrigiocarla per noi ...

