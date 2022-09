Reazione a Catena 13 settembre 2022: le Tre e un Quarto vincono mille euro (Di martedì 13 settembre 2022) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 13 settembre 2022. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campionesse le Tre e un Quarto, tre ragazze della provincia di Varese molto legate tra loro fin dai tempi del Liceo. Le Tre e un Quarto – Elisa, Letizia e Carolina – al loro primo tentativo sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 1.110 euro. Brave! Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata Reazione a ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 13 settembre 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 13. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campionesse le Tre e un, tre ragazze della provincia di Varese molto legate tra loro fin dai tempi del Liceo. Le Tre e un– Elisa, Letizia e Carolina – al loro primo tentativo sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 1.110. Brave! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntataa ...

