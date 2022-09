Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway | in uscita il 7 ottobre

Leggi su tuttotek

(Di martedì 13 settembre 2022) GameMill Entertainment si gioca la sua carta corsa e, il 7, farà uscire3:su più piattaforme La GameMill Entertainment, già nota per il già trattato picchiaduro All-Star Brawl ed il tanto preso in giro Big Rigs, torna dunque sulle scene con un titolo di corse che prende il meglio dagli show animati. Si tratta infatti di3:inil 7su più piattaforme! Ma andiamo a vedere un po’ meglio di che cosa si tratta.: tutti i cartoni in pista! Come già ...