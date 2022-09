Nella storia tra Totti e Ilary compare un’altra figura: chi è Alessia (Di martedì 13 settembre 2022) Nella storia tra Totti e Ilary compare un’altra figura, è stato l’ex capitano della Roma a riferirlo: chi è Alessia. Da settimane non si parla d’altro, la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti è sulla bocca di tutti. Soprattutto nelle ultime ore il gossip è letteralmente impazzito a causa dell’intervista fiume che l’ex capitano L'articolo è apparso Nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 13 settembre 2022)tra, è stato l’ex capitano della Roma a riferirlo: chi è. Da settimane non si parla d’altro, la separazione diBlasi e Francescoè sulla bocca di tutti. Soprattutto nelle ultime ore il gossip è letteralmente impazzito a causa dell’intervista fiume che l’ex capitano L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Gazzetta_it : SIAMO CAMPIONI DEL MONDO!!! ?? ?? Si conclude al meglio una giornata memorabile per lo sport azzurro. L’Italia del v… - LaVeritaWeb : L’ex ministro Giulio Tremonti: «Il tetto del prezzo del gas? Mi pare infantile pensare che Putin possa cedere. Rara… - Federvolley : #MWC2022 La gioia azzurra ?? L' Italia ????per la quarta volta nella storia è Campione del Mondo. ??????… - Ashmira1 : RT @barbarab1974: Mai nella storia dell’uomo la medicina è scesa così in basso, superando pure l’esperienza nazista . Facce da cazzo marci… - romanoziroldo : RT @barbarab1974: Mai nella storia dell’uomo la medicina è scesa così in basso, superando pure l’esperienza nazista . Facce da cazzo marci… -