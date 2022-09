MotoGP | l’annuncio di Marquez | tornerà in pista nel GP di Aragona

Leggi su sportface

(Di martedì 13 settembre 2022) Marcè pronto a tornare in. Il campione spagnolo sarà infatti al via questo fine settimana nel GP di, a più di cento giorni di distanza dal quarto intervento chirurgico. Notizia che era nell’aria dopo aver visto il pilota della Honda fare circa 100 giri di test sul circuito di Misano. Ora è arrivatoufficiale da parte diin persona. OFICIAL!! Muy feliz de anunciar que estaré de vuelta corriendo este fin de semana en el GP de Aragón Full gas!! OFFICIAL!! Big smile today as I will be racing again this weekend at the Aragon GP Full gas! –#MM93 pic.twitter.com/vXAEf8ywjK — Marc Márquez (@marc93) September 13, 2022 SportFace.