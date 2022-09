Meg sprigiona tutta la sua forza e passione in “Vesuvia”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 13 settembre 2022) Autrice, produttrice e cantante, Meg da sempre è alla ricerca della sperimentazione musicale nel suo stile e in altri generi. E sulla costanza ricerca di qualcosa di nuovo è nato, il prossimo album in uscita il 30 settembre, nonché quinto progetto da solista dell’artista che racconta anche le sue più profonde origini. Dopo Imperfezione e ConcertoImperfetto, gli ultimi due dischi all’attivo per Meg, la cantante è pronta adesso a tornare con un sound nuovo e più ricercato che deriva anche questa volta dalla sua costante sperimentazione musicale. Dodici tracce attraverso le quali la cantante si racconterà, partendo dalle sue più profonde origini, quelle vissute alle falde del Vesuvio, posto ricorrente nella sua infanzia. Courtesy of Press OfficeOgni brano avrà una propria anima, ma è come se farà parte dello stesso Sistema Solare che compone ...