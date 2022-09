Mauro shock | “Var introdotto per punire la Juve” – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di martedì 13 settembre 2022) Massimoex giocatore dellantus parla a Pressing programma in onda su Mediaset e ritorna sui fatti dintus-Salernitana. Una partita stregata dal punto di vista arbitrale, perché si parla solo ed esclusivamente del gol annullato a Milik, ma c’è anche un rigorino assegnato in favore dellantus ed uno negato alla Salernitana, che non viene minimamente menzionato. Tutte le attenzioni sono per il ‘torto’ subito dalla, mentre nel recente passato sono accaduto scandali simili come il rigore concesso a Cuadrado contro l’Inter, che ha fatto molto meno rumore. Casi in cui il Var non è nemmeno intervenuto, mentre secondo Massimoil Var è statoaddirittura per “” la. Una tesi del complotto quella ...