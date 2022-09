Mattarella: “Da soli non si fa nulla, serve il lavoro di squadra” (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA – Il lavoro di squadra è fondamentale, vale per le forze armate e vale per il paese in generale. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella durante la visita alla porterei Cavour. “Quello che diceva il comandante è molto importante: da soli non potete fare nulla, perché è la squadra, il tema nel suo complesso che consente a una nave così importante come la nave Cavour di realizzare i propri compiti. Questo è un criterio generale, vale anche per tutto il nostro paese. E mi auguro che sia sempre così, sempre più così”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA – Ildiè fondamentale, vale per le forze armate e vale per il paese in generale. Lo ha detto il capo dello Stato Sergiodurante la visita alla porterei Cavour. “Quello che diceva il comandante è molto importante: danon potete fare, perché è la, il tema nel suo complesso che consente a una nave così importante come la nave Cavour di realizzare i propri compiti. Questo è un criterio generale, vale anche per tutto il nostro paese. E mi auguro che sia sempre così, sempre più così”. L'articolo L'Opinionista.

