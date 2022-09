Marche: migliorano coperture vaccinali in età pediatrica contro meningococco b e rotavirus ma per esperti si può fare di più (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Il ruolo della vaccinazione come unica forma efficace di prevenzione per i più piccoli, che siano in salute o siano in condizione di fragilità, e la necessità di non abbassare la guardia contro patologie gravi che possono mettere a repentaglio la salute dei bambini. Questo il tema al centro dell’evento “Pre-occupiamoci della meningite…e non solo: la protezione del paziente pediatrico contro il meningococco B e il rotavirus”, che si è tenuto ad Ancona ed è stato trasmesso online sui profili Facebook e YouTube dell’agenzia di stampa Adnkronos. La tavola rotonda, promossa con il supporto non condizionante di GlaxoSmithKline e moderata dalla giornalista Martina Marinangeli del Corriere Adriatico, ha visto la partecipazione di Arcangela Guerrieri, pediatra e Consigliere segretario dell’Ordine dei medici ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Il ruolo della vaccinazione come unica forma efficace di prevenzione per i più piccoli, che siano in salute o siano in condizione di fragilità, e la necessità di non abbassare la guardiapatologie gravi che possono mettere a repentaglio la salute dei bambini. Questo il tema al centro dell’evento “Pre-occupiamoci della meningite…e non solo: la protezione del paziente pediatricoilB e il”, che si è tenuto ad Ancona ed è stato trasmesso online sui profili Facebook e YouTube dell’agenzia di stampa Adnkronos. La tavola rotonda, promossa con il supporto non condizionante di GlaxoSmithKline e moderata dalla giornalista Martina Marinangeli del Corriere Adriatico, ha visto la partecipazione di Arcangela Guerrieri, pediatra e Consigliere segretario dell’Ordine dei medici ...

