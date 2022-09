Manchester United | Eriksen | “Un riscatto dopo tutto ciò che è successo”

(Di martedì 13 settembre 2022) Il centrocampista del, Christian, ha parlato nel corso di un’intervista al media scandinavo ViaPlay. Ecco le sue parole in merito alla scelta del club dell’Old Trafford in estate: “Parliamo di uno dei più grandi club del mondo,ciò che mi è(il lungo stop per il problema cardiaco manifestatosi nella gara inaugurale degli ultimi Europei, ndr) prima è stato unricevere l’offerta del. Avevo diverse opzioni tra cui scegliere, si trattava di prendere la giusta decisione. Al Brentford volevano che rimanessi, ma l’opportunità di fare un passo avanti era ciò in cui speravo e che sognavo. Volevo ricominciare la mia carriera in una tappa più grande ed è ciò che ho ...

sportface2016 : #ManchesterUnited, #Eriksen: “Un riscatto dopo tutto ciò che è successo” - DAZN_IT : 'La chiamata del Manchester United è stato il mio riscatto' #DAZN - cmercatoweb : ??#CristianoRonaldo si 'arrende': trasferimento da record e addio #ManchesterUnited???? - calciomercatoit : ? #CristianoRonaldo dice 'no' all'offerta milionaria dell'#AlHilal: preferisce rimanere al #ManchesterUnited - rayo_online : Manchester United's Cristiano Ronaldo 'reconsidering £211m Saudi Arabia offer' -

TUTTO mercato WEB

Visto come un talento, a bussare alla porta della Juventus per rilevarne il cartellino è addirittura Alex Ferguson, per il suo. La richiesta di 20 milioni da parte della dirigenza ...L'amore fra Cristiano Ronaldo e ilè terminato. Su questo oramai non ci sono più dubbi. Il giocatore voleva a tutti i costi lasciare i Red Devils, ma alla fine è rimasto con il club inglese e con il nuovo tecnico Erik ... Manchester United, Antony: "Ero ansioso, non vedevo l'ora di essere qui. Sono grato al club" Romelu Lukaku si allena da due giorni in Belgio con l'Anderlecht: c'è l'ok il Manchester United in attesa che venga definito il suo futuro. L'agente avrebbe spinto la Juventus a formulare un'offerta ...Alexis Sanchez può lasciare il Manchester United e sogna di tornare in Italia ma la Roma si defila. In corsa Juventus, Milan, Napoli e Inter. Arturo Vidal non figura nell'elenco dei convocati per Bilb ...