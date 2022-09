Lecce: operata al volto la bambina morsa dal pitbull Ha, sette anni (Di martedì 13 settembre 2022) La bambina morsa dal cane al viso in provincia di Lecce è stata operata dai medici della Chirurgia pediatrica e della Chirurgia plastica del Fazzi. «La bambina ha riportato profonde ferite lacero contuse del volto, in particolare della guancia sinistra e del padiglione auricolare sinistro – ha commentato il dottor Luciano Leanza dirigente medico del Reparto di Chirurgia Plastica del Fazzi – con perdita di sostanza cutanea e dei tessuti molli che ha richiesto un delicato intervento ricostruttivo con lembi locali e con tecniche di chirurgia plastica ricostruttiva per garantire, vista l’entità del trauma, un recupero morfo funzionale ed estetico. Resta chiaro che le complicanze infettive legate al trauma e alla sede anatomica richiedono assistenza costante da parte nostra e non si ... Leggi su noinotizie (Di martedì 13 settembre 2022) Ladal cane al viso in provincia diè statadai medici della Chirurgia pediatrica e della Chirurgia plastica del Fazzi. «Laha riportato profonde ferite lacero contuse del, in particolare della guancia sinistra e del padiglione auricolare sinistro – ha commentato il dottor Luciano Leanza dirigente medico del Reparto di Chirurgia Plastica del Fazzi – con perdita di sostanza cutanea e dei tessuti molli che ha richiesto un delicato intervento ricostruttivo con lembi locali e con tecniche di chirurgia plastica ricostruttiva per garantire, vista l’entità del trauma, un recupero morfo funzionale ed estetico. Resta chiaro che le complicanze infettive legate al trauma e alla sede anatomica richiedono assistenza costante da parte nostra e non si ...

