(Di martedì 13 settembre 2022) Ladellatorna in campo ed è subito. Il classico d’animazione rivivrà grazie alla versione live-action diretta da Rob Marshall. Nelle sale italiane il prossimo 24 maggio. A interpretare, la protagonista, è un’attrice di colore. La giovane e bellissima cantante afroamericana Halle Bailey. Ladivide iNon appena in Italia è stato diffuso il trailer del film suisi è scatenato il dibattito sulla. Che negli Usa risale già al 2019 quandoannunciò il cast. Uno tsunami di reazioni che dividono il web, tanto cheè diventato trending topic su Twitter. “Non è come quella del ...

eschatonit : Le immagini della nuova sirenetta Disney. Non stiamo esagerando con il politicamente corretto? - SecolodItalia1 : La nuova Sirenetta di Walt Disney è nera. E sui social scoppia la polemica: offende Ariel e i suoi fan… - lastrafottente : Pareri sulla nuova Sirenetta Disney? - V_Side : Le reazioni su tik tok dei bambini neri quando vedono la nuova sirenetta ?????? - Alfons0Party : TikTok che mi propone i video delle reazioni delle bambine nere alla nuova Sirenetta mi vuole distruggere. Una valle di lacrime -

Chi ha sempre conosciuto labianca pensa di non essere in grado di familiarizzare con il ... prendiamo questo sentimento di distanza dallaAriel che ci mette in difficoltà, ...Ecco "L'isola del Tesoro" lainstallazione artistica di Silvio Irilli, artista e fondatore di ... LaSofia che mostra il disegno vincitore del concorso, Capitan Delfino, una grande mappa ...Il trailer del nuovo film Disney La Sirenetta presentato alla D23 Expo appena trascorsa ha ottenuto un grandissimo successo online ...Disney, da 'La Sirenetta' a 'Inside Out 2' tutte le novità annunciate al D23 Expo di Giovanni Gagliardi Grandi sorprese e conferme al panel Disney e Pixar. Dalla nuova Sirenetta Halle Bailey fino a Ra ...