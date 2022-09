Inter, Capello: «Più difensiva quando s’è ritrovata in superiorità» (Di martedì 13 settembre 2022) Le parole di Fabio Capello dopo la vittoria dell’Inter in Champions: «Ha avuto occasioni incredibili, ma senza grinta e determinazione» Fabio Capello ha commentato a Sky Sport la vittoria dell’Inter contro il Viktoria Plzen. Di seguito le sue parole. «L’Inter quando s’è ritrovata in superiorità numerica ha giocato di più nella sua metà campo affidandosi al contropiede. Ha avuto occasioni incredibili, ma non ha mai giocato con la grinta e la determinazione per chiudere gli avversari nella loro area e fare ciò che volevano. Nella prima parte invece l’Inter non ha creato nulla e questo ha aiutato la squadra di casa a difendersi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Le parole di Fabiodopo la vittoria dell’in Champions: «Ha avuto occasioni incredibili, ma senza grinta e determinazione» Fabioha commentato a Sky Sport la vittoria dell’contro il Viktoria Plzen. Di seguito le sue parole. «L’s’èinnumerica ha giocato di più nella sua metà campo affidandosi al contropiede. Ha avuto occasioni incredibili, ma non ha mai giocato con la grinta e la determinazione per chiudere gli avversari nella loro area e fare ciò che volevano. Nella prima parte invece l’non ha creato nulla e questo ha aiutato la squadra di casa a difendersi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

