Ilaria Cucchi: “Piena luce sulla morte di Hasib: aspettiamo una risposta ai punti oscuri della tragedia” (Di martedì 13 settembre 2022) La sorella di Stefano, candidata al Senato con l'alleanza Sinistra Italiana-Verdi, chiede chiarezza sulla tragedia di Primavalle. Per lei si prospetta una nuova battaglia per la giustizia Leggi su lastampa (Di martedì 13 settembre 2022) La sorella di Stefano, candidata al Senato con l'alleanza Sinistra Italiana-Verdi, chiede chiarezzadi Primavalle. Per lei si prospetta una nuova battaglia per la giustizia

DantiNicola : Con Ilaria Cucchi che dice che l'aeroporto di #Peretola non può essere ampliato il NO alle infrastrutture ormai pre… - raffaellapaita : Sono proprio curiosa di sapere cosa ne pensa il sindaco Nardella. Ecco un’altra teoria del NO a tutto e della decre… - fanpage : Caduto dalla finestra dopo una visita di presunti poliziotti, adesso Hasib, ragazzo sordomuto di origine rom, è in… - PGariselli : QUANDO SI E' CONVINTI DI CANDIDARE PERSONE PER RISONANZA MEDIATICA E NON PER COMPETENZE...MA LA CUCCHI SE NON LA SO… - Eleagnus1 : @cucchi_ilaria Brava Ilaria. Lei rappresenta una delle ragioni che mi hanno convinto a sostenere @PossibileIt . Vor… -