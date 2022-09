Emiliano | ' Votate Pd o almeno non la destra per evitare la vittoria degli eredi di Mussolini'

Robbinnudd : RT @ilfoglio_it: Il presidente della Puglia sconfessa la linea del segretario, che ha chiuso definitivamente al M5s. 'Un errore imperdonabi… - DoadyG : Emiliano senza più freni: 'Votate M5S o Pd per fermare gli eredi di Mussolini' - cpetacci : Emiliano senza più freni: 'Votate M5S o Pd per fermare gli eredi di Mussolini' - cav_langellotti : Emiliano senza più freni: 'Votate M5S o Pd per fermare gli eredi di Mussolini' - globalistIT : -

rivendica le dichiarazioni fatte in merito alla battaglia elettorale in Puglia: "Far sputare sangue a chi vuol portare indietro l'orologio della storia: lo rivendico e confermo - precisa - . ...Il Pd diinvece segue un'altra direzione, sia alle elezioni - '[Serve, ndr] votare per il Pd o, almeno nella mia Puglia, per chiunque altro, ma non per il centrodestra', non per 'un partito ...Lo sostiene in un'intervista al Fatto Quotidiano, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, parlando delle elezioni.Il presidente della Puglia sconfessa la linea del segretario, che ha chiuso definitivamente al M5s. "Un errore imperdonabile: stabilizziamo il fronte progressista". E invita a votare i grillini ...