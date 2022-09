Elezioni: Ricci, 'Pd ha carte in regola per vincere' (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - “Pd è in campo per vincere e ci sono tutte le condizioni per farlo perché abbiamo idee e programmi utili per l'Italia”. Lo ha detto il presidente di Ali – Autonomie Locali Italiane – e coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci, durante l'iniziativa a sostegno del Candidato alla Camera Giordano Masini. “D'altronde siamo dalla parte giusta della storia, a sostegno di un'Europa federale, unita, con una politica estera, di difesa, migratoria ed energetica comune. Vogliamo un Paese con un governo moderno, democratico e progressista, che mette al centro prima di tutto il tema del lavoro e dell'ambiente. Serve un'Italia veloce, in grado di mettere a terra il PNRR senza discuterlo, perché farlo significherebbe perderlo. E questo è da irresponsabili, proprio come lo è stato aver fatto cadere il governo Draghi. Chi parla delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - “Pd è in campo pere ci sono tutte le condizioni per farlo perché abbiamo idee e programmi utili per l'Italia”. Lo ha detto il presidente di Ali – Autonomie Locali Italiane – e coordinatore dei sindaci del Pd Matteo, durante l'iniziativa a sostegno del Candidato alla Camera Giordano Masini. “D'altronde siamo dalla parte giusta della storia, a sostegno di un'Europa federale, unita, con una politica estera, di difesa, migratoria ed energetica comune. Vogliamo un Paese con un governo moderno, democratico e progressista, che mette al centro prima di tutto il tema del lavoro e dell'ambiente. Serve un'Italia veloce, in grado di mettere a terra il PNRR senza discuterlo, perché farlo significherebbe perderlo. E questo è da irresponsabili, proprio come lo è stato aver fatto cadere il governo Draghi. Chi parla delle ...

noth2loos : RT @francofontana43: Elezioni in Svezia. Trionfa il partito xenofobo che ottiene il 20% e ora preme per entrare nel governo. Monica Ricci S… - BCarazzolo : RT @francofontana43: La Svezia non è più quella di una volta. Dopo il vergognoso accordo con Erdogan, che toglie la protezione ai rifugiati… - dony_467 : RT @francofontana43: Elezioni in Svezia. Trionfa il partito xenofobo che ottiene il 20% e ora preme per entrare nel governo. Monica Ricci S… - MadamaL41898457 : RT @francofontana43: Elezioni in Svezia. Trionfa il partito xenofobo che ottiene il 20% e ora preme per entrare nel governo. Monica Ricci S… - ValeDido : RT @francofontana43: Elezioni in Svezia. Trionfa il partito xenofobo che ottiene il 20% e ora preme per entrare nel governo. Monica Ricci S… -