Dott. Giorgio Toffanetti, cosa ci può spiegare sulla Mastoplastica Additiva? (Di martedì 13 settembre 2022) La Mastoplastica Additiva: l’intervento per un seno su misura. Ed eccoci qui, a parlare di uno degli interventi di chirurgia plastica più richiesti… e anche dai tanti livelli di personalizzazione. Gli effetti di un seno poco sviluppato o svuotato in seguito a delle gravidanze con allattamento, infatti, provocano spesso un certo disagio nella donna. E la Mastoplastica Additiva, in pazienti maggiorenni, rappresenta la soluzione perfetta per correggere questo tipo di malformazioni. Come funziona l’intervento di Mastoplastica Additiva? L’intervento consiste nell’introduzione di una protesi mammaria al di sotto della ghiandola, oppure al di sotto del muscolo, per dare o restituire una forma più armonica al seno, rispetto all’intera figura corporea. Ovviamente la ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 settembre 2022) La: l’intervento per un seno su misura. Ed eccoci qui, a parlare di uno degli interventi di chirurgia plastica più richiesti… e anche dai tanti livelli di personalizzazione. Gli effetti di un seno poco sviluppato o svuotato in seguito a delle gravidanze con allattamento, infatti, provocano spesso un certo disagio nella donna. E la, in pazienti maggiorenni, rappresenta la soluzione perfetta per correggere questo tipo di malformazioni. Come funziona l’intervento di? L’intervento consiste nell’introduzione di una protesi mammaria al di sotto della ghiandola, oppure al di sotto del muscolo, per dare o restituire una forma più armonica al seno, rispetto all’intera figura corporea. Ovviamente la ...

giorgio_1897 : RT @EmeiMarkus: Oggi si è toccato il FONDO Consiglio VIVAMENTE al Dott.@AStramezzi di non partecipare MAI più alla trasmissione di #Brindi… - giorgio_sailor : @ans_dott Location sempre allietante... ?? ?? - FratellidItalia : RT @ArdesiAlessia: È stato emozionante per me, figlia di un Alpino, visitare la sede e il museo dell’associazione degli Alpini di Bergamo.… - Fabfelix67 : RT @ArdesiAlessia: È stato emozionante per me, figlia di un Alpino, visitare la sede e il museo dell’associazione degli Alpini di Bergamo.… - ArdesiAlessia : È stato emozionante per me, figlia di un Alpino, visitare la sede e il museo dell’associazione degli Alpini di Berg… -