Docente esperto? No, stabilmente incentivato: via libera della Commissione Bilancio all’emendamento del governo. [TESTO] (Di martedì 13 settembre 2022) Cancellata la qualifica di 'Docente esperto', per il quale resta solo l'incentivo economico. Lo prevede un emendamento al dl aiuti bis che ha ottenuto il via libera delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. L'articolo Docente esperto? No, stabilmente incentivato: via libera della Commissione Bilancio all’emendamento del governo. TESTO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) Cancellata la qualifica di '', per il quale resta solo l'incentivo economico. Lo prevede un emendamento al dl aiuti bis che ha ottenuto il viadelle commissionie Finanze del Senato. L'articolo? No,: viadel

franki_kuka : 'Bónus do Estado Ita ' Superbonus e cessione del credito, trovato l’accordo. Ora via libera al dl Aiuti: dallo sma… - sabrinatehilim : RT @Virus1979C: e anche sulla follia del 'docente esperto' c'è il passo indietro del governo come chiesto dal M5s. - AntonioDiBari85 : RT @Virus1979C: e anche sulla follia del 'docente esperto' c'è il passo indietro del governo come chiesto dal M5s. - ilgattoromy1 : RT @Virus1979C: e anche sulla follia del 'docente esperto' c'è il passo indietro del governo come chiesto dal M5s. - Giancar70336148 : RT @Virus1979C: e anche sulla follia del 'docente esperto' c'è il passo indietro del governo come chiesto dal M5s. -