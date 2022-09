Di Maio tra le gente a Napoli | “Sono il padre del Reddito”

(Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Bagno di folla per il ministro degli Esteri, Luigi Di, che oggi è stato nella zona dei “Vergini”, a ridosso del rione Sanità di. Alla– soprattutto donne intente a fare le compere – Diha ripetuto di considerarsi ildeldi cittadinanza. “Io l’ho fatto, io lo difendo ed io lo miglioro”, ha ripetuto più volte il ministro a quanti gli chiedevano di cosa sarà in futuro del sussidio. Una donna di mezz’età che si è chinata quasi a volergli baciare la mano ha urlato: “Grazie a te facciamo la spesa”. Ma la preoccupazione, tra tanti, è non solo per l’annunciata cancellazione del Rdc da parte di alcune forze politiche ma anche per l’impennata del costo delle bollette. Luce e gas: i costi – hanno denunciato ...

FrancescoBonif1 : Cercheremo voti sia tra gli elettori della Lega e di FI traditi dalla scellerata scelta di sfiduciare Draghi, sia t… - mattinodinapoli : Elezioni, bagno di folla per Di Maio tra le strade di Napoli: «Sono il padre del Reddito» - Giancar70336148 : RT @ciolonap: @avvLibutti Perché l'accordo tra Di maio,Draghi e lo stesso Letta prevedeva l'azzeramento di @GiuseppeConteIT . - FabioLari4 : RT @ciolonap: @avvLibutti Perché l'accordo tra Di maio,Draghi e lo stesso Letta prevedeva l'azzeramento di @GiuseppeConteIT . - ciolonap : @avvLibutti Perché l'accordo tra Di maio,Draghi e lo stesso Letta prevedeva l'azzeramento di @GiuseppeConteIT . -

ilmattino.it

...Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione dei candidati nel Lazio di Impegno Civico con Luigi Di" che si è tenuta a Roma martedì 13 settembre 2022 alle ore 10:00....... Enrico Letta ha radunato una serie di partitini e movimenti: da Dia Fratoianni, passando per ... sottolineando "i vari esempi " che nei programmi degli alleati del Pd c'è lo stop all'invio ... Elezioni 2022, Di Maio tra Napoli e Pomigliano: «Un decreto per tagliare le bollette» Bagno di folla per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che oggi è stato nella zona dei «Vergini», a ridosso del rione Sanità di Napoli. Alla gente - soprattutto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...