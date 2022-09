"Avanti con le sanzioni. Ma l'Europa paghi" (Di martedì 13 settembre 2022) Salvini affronta tutte le emergenze economiche e politiche: "Continueremo ad aiutare Kiev con le armi. Nei prossimi mesi arriveranno 7 milioni di cartelle esattoriali: è una vera follia e occorre subito siglare la pace fiscale" Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 settembre 2022) Salvini affronta tutte le emergenze economiche e politiche: "Continueremo ad aiutare Kiev con le armi. Nei prossimi mesi arriveranno 7 milioni di cartelle esattoriali: è una vera follia e occorre subito siglare la pace fiscale"

CarloCalenda : All’inseguimento del M5S. La PA come ammortizzatore sociale. ?@EnricoLetta? avanti con la linea di Emiliano e De Lu… - martaottaviani : Avanti con aiuti agli ucraini e #sanzioni alla #Russia. #Putin non medierà nemmeno in ginocchio. Vanno resi inoffen… - marattin : Giornata lunga ma bellissima, con diversi eventi a Biella, a Vercelli e a Novara. In mezzo alla gente, col sorriso… - DaustoC : RT @ElGusty201: Il centrodestra è una fogna: avanti con le Sanzioni.....?????????? - GiuseppeUmilio : @QuanteStorieRai @RaiTre Voglio fare a tutti voi i miei complimenti per la bravura con cui portate avanti un progra… -