Antonella Clerici fa un appello: "Non dite più quanti anni ho" (Di martedì 13 settembre 2022) quanti anni ha Antonella Clerici? E' una delle domande che i curiosi chiedono sempre sui loro beniamini e sui personaggi famosi in genere. Non è la prima volta che la Clerici batte sull'età che i giornali, i siti, riportano sempre, anche quando non c'è alcuna necessità di farlo. E' questo il punto e qui arriva l'appello di oggi della conduttrice di E' sempre mezzogiorno. Dal suo studio, nel bosco di Rai 1, invita spesso ad alcune riflessioni che possono apparire poco importanti ma non lo sono. La leggerezza è quella di sempre ma non è superficialità e con il sorriso ma schietta, diretta, chiede di non pubblicare più l'età di uomini e donne, soprattutto la sua. Antonella Clerici: "Noi abbiamo l'età che dimostriamo" Per galanteria un tempo non di ...

