Williams, Albon sta meglio e domani tornerà a casa (Di lunedì 12 settembre 2022) Dovrebbe lasciare l'ospedale domani per rientrare subito a casa il pilota della Williams Alexander Albon, che ha ormai del tutto superato complicanze inattese dopo un' appendicectomia, sabato scorso ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Dovrebbe lasciare l'ospedaleper rientrare subito ail pilota dellaAlexander, che ha ormai del tutto superato complicanze inattese dopo un' appendicectomia, sabato scorso ...

glooit : Williams, Albon sta meglio e domani tornerà a casa leggi su Gloo - alessio_morra : Povero #Albon, sembrava 'solo' un normale intervento di appendicite e invece ora sappiamo che è finito in terapia i… - theshieldofspo1 : Migliorano le condizioni dell'inglese, ma dopo l'operazione ci sono state delle complicazioni. #TSOS // #F1 //… - Sport_Fair : #Albon, complicazioni postoperatorie a Monza Le condizioni del pilota Williams - Formula1WM : #Williams, #Albon è stato in #terapiaintensiva: le sue condizioni e lo scenario per prossimo GP… -