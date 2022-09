VIDEO | SKRINIAR-INTER, PRONTA UNA SUPER OFFERTA AL DIFENSORE! (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo esser stato al centro delle voci di mercato quest’estate Milan SKRINIAR è pronto a firmare il suo futuro a tinte nerazzurre. l’INTER è PRONTA a blindare una volta per tutte il gigante slovacco, proponendogli un contratto a peso d’oro. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, il centrale nerazzurro, che sarà protagonista quest’oggi in conferenza stampa a fianco di Simone Inzaghi alla vigilia del match contro il Viktoria Plzen, è destinato a diventare il calciatore più pagato della rosa dietro solo a Romelu Lukaku che però è attualmente in prestito dal Chelsea. Il nuovo accordo si aggirerà sui 7 milioni netti ed è stato studiato per evitare di perderlo a giugno quando scadrà l’attuale contratto. Il rinnovo dovrebbe aiutarlo a recuperare la tranquillità un po’ smarrita in questo inizio di stagione. Un avvio di stagione ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo esser stato al centro delle voci di mercato quest’estate Milanè pronto a firmare il suo futuro a tinte nerazzurre. l’a blindare una volta per tutte il gigante slovacco, proponendogli un contratto a peso d’oro. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, il centrale nerazzurro, che sarà protagonista quest’oggi in conferenza stampa a fianco di Simone Inzaghi alla vigilia del match contro il Viktoria Plzen, è destinato a diventare il calciatore più pagato della rosa dietro solo a Romelu Lukaku che però è attualmente in prestito dal Chelsea. Il nuovo accordo si aggirerà sui 7 milioni netti ed è stato studiato per evitare di perderlo a giugno quando scadrà l’attuale contratto. Il rinnovo dovrebbe aiutarlo a recuperare la tranquillità un po’ smarrita in questo inizio di stagione. Un avvio di stagione ...

