Totti&Blasi, Francesco attacca e Ilary minaccia: ora tutti in tribunale (Di lunedì 12 settembre 2022) Ma è il contenuto, scrivono Massimo Cecchini e Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport , che ha ... La "galassia Totti - Blasi" è composta da 7 società (Numberten, It Scouting, Vetulonia, CT10, ... Leggi su forzaroma.info (Di lunedì 12 settembre 2022) Ma è il contenuto, scrivono Massimo Cecchini e Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport , che ha ... La "galassia Totti - Blasi" è composta da 7 società (Numberten, It Scouting, Vetulonia, CT10, ...

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - alessioviola : Oggi è l’#11settembre, il giorno in cui tutti noi ricordiamo dov’eravamo esattamente quando a #Totti so’spariti i Rolex. - GiusCandela : L'intervista di Totti mi sembra davvero molto triste. Sarà una strategia legale ma dal punto di vista comunicativo… - Portinaia2 : RT @mziuuu: se il processo totti ilary verrà trasmesso su un giorno in pretura potremmo avere anche noi in italia un caso simile a quello d… - Ciclignorante : RT @joecool_16: Dopo 24 anni l’Italvolley vince un mondiale. L’Italbasket ripete l’impresa e batte la Serbia. Un ventiduenne ha vinto la V… -