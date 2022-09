Totti e Ilary | Fabrizio Corona rivela | Non è mai stato amore tra loro | finalmente è caduta la maschera

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - ElisaDospina : La gestione della comunicazione di #Totti è sempre stata zoppicante. Al @Corriere dichiara che Ilary ha avuto più u… - Giampy704 : RT @LAROMA24: Totti, la risposta di Ilary: 'Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 fami… - Giacometta3 : RT @janavel7: Guerra in Ucraina? Crisi del gas? Elezioni i politiche? Ma chissenefrega! Il Corriere della Sera apre con l'intervista esclus… -

Al primo posto i figli, l'affidamento, le vacanze da trascorrere insieme, i giorni che Cristian, Chanel e Isabel passeranno con Francescoe quelli in cui ci penseràBlasi . Poi tutto il resto, che non è poco, visto che la posta in gioco è un patrimonio inestimabile. "Finirà in tribunale ", dice il Pupone. Ormai è palese. L'...rompe il silenzio: "Non ho tradito io per primo ma ho scopertoguardando il suo cellulare. Noemi è venuta dopo" 11 Settembre 2022Domenica in famiglia per la conduttrice proprio nel giorno in cui l'ex capitano della Roma ha parlato per la prima volta della separazione e del suo presunto amante ...«Questa storia per me non è gossip. Questa storia per me è carne e sangue. C'è di mezzo la mia vita. Ci sono di mezzo ...