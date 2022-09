(Di lunedì 12 settembre 2022) A seguito di un protocollo di intesa con i sindacati Cgil-Cisl-Uil,essora alle Politichee alla Salute Barbaraha emanato una direttiva agli uffici che avvia un significativo cambiamento nelle modalità di indizione delle gare per assegnare ladei. Diverse le innovazioni introdotte a garanzia dei lavoratori del, perre la qualità deie per snellire le attività burocratiche e amministrative previste per le cooperative. “Intervenire su tutti questi aspetti – spiega(nella foto) – significa investire sul buon lavoroe sulla qualità deirivolti alle persone ...

s_buttafuoco : Domani a La Casa del Cinema (Roma) l'anteprima del videoclip cui ho partecipato con Manuela Arcuri #manuelaarcuri… - italiaserait : Sociale Roma – L’Ass. Funari: “Migliora la gestione dei servizi sociali a vantaggio dei più fragili” - ElenaGiulia12 : @cettagaro @Lacartastampata @ultimenotizie Abolirlo non si può, interverrebbe la UE, tutti i paesi europei hanno qu… - PecoraleLuigi : @meltingmax La Storia è tutta una lotta, e i temi sociali li affrontava anche Roma antica(Appio Claudio cieco, i fr… - OperaItalica : Organizzazione Nazionale per un'Italia Identitaria, Sociale, Sovrana e Cristiana. ???? -

Roma Capitale

In questo modo non ci saranno vincitori che hanno offerto gli stessi servizi ad un costo più basso, comprimendo qualità e valore del lavoro; La previsione negli avvisi dell'introduzione del ...Il leader Giuseppe Conte oggi è stato a, dove alla Confederazione nazionale dell'artigianato e ... assegnando invece a coloro che possono lavorare un ammortizzatoree dei corsi di ... Gare per la gestione dei servizi sociali, verso maggiore qualità e inclusione La Roma batte 2-1 l’Empoli in Toscana e si porta al quarto posto a un punto dal trio di testa. Pellegrini sbaglia un rigore all’80’ ...A seguito di un protocollo di intesa con i sindacati Cgil-Cisl-Uil, l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari ha emanato una direttiva agli uffici che avvia un significativo camb ...