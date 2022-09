Segregata in casa da fratello e cognata per 22 anni, la scoperta choc dei carabinieri. “Si lavava solo una volta al mese” (Di lunedì 12 settembre 2022) scoperta choc dopo 22 lunghi anni. Un vero e proprio incubo quello vissuto per tanto tempo. Oggi la donna, 67 anni, torna a respirare finalmente l’aria della libertà dopo anni trascorsi in uno stato di schiavitù dal fratello e dalla cognata. Tutto ha avuto inizio nel lontano 1995 e da una richiesta fatta per amore fraterno. Donna ridotta in schiavitù per 22 anni, l’incubo è finalmente finito. La donna, oggi 67enne, è stata costretta a vivere reclusa in una stanza priva di riscaldamento. Tutto ha avuto inizio quando la vittima, allora 40enne, aveva perso il marito. Donna ridotta in schiavitù per 22 anni. La scoperta choc Rimasta vedova, aveva ricevuto la proposta del ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022)dopo 22 lunghi. Un vero e proprio incubo quello vissuto per tanto tempo. Oggi la donna, 67, torna a respirare finalmente l’aria della libertà dopotrascorsi in uno stato di schiavitù dale dalla. Tutto ha avuto inizio nel lontano 1995 e da una richiesta fatta per amore fraterno. Donna ridotta in schiavitù per 22, l’incubo è finalmente finito. La donna, oggi 67enne, è stata costretta a vivere reclusa in una stanza priva di riscaldamento. Tutto ha avuto inizio quando la vittima, allora 40enne, aveva perso il marito. Donna ridotta in schiavitù per 22. LaRimasta vedova, aveva ricevuto la proposta del ...

