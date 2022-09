Rebic e Origi danno forfait per il Napoli. Ante, è ernia del disco (non più in fase acuta) (Di lunedì 12 settembre 2022) Stavolta non servirà attendere la vigilia, o magari l'antivigilia, per capire la piega che prenderà la situazione. Ma in questo caso non si tratta di una buona notizia. Purtroppo a Milanello il quadro ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 settembre 2022) Stavolta non servirà attendere la vigilia, o magari l'antivigilia, per capire la piega che prenderà la situazione. Ma in questo caso non si tratta di una buona notizia. Purtroppo a Milanello il quadro ...

AntoVitiello : Oggi a Milanello: #Origi e #Rebic ancora a parte, #Krunic quasi tutto in gruppo tranne parte finale. Il bosniaco ve… - cmdotcom : I problemi di #Rebic e #Origi, l'età di #Ibra e #Giroud: la coperta del #Milan è corta in attacco, per gennaio risp… - Gazzetta_it : Rebic e Origi danno forfait per Napoli. Ante, è ernia del disco (non più in fase acuta) - michaelgscott0 : Senza leao origi e rebic domenica Praticamente o CDK fa la partita della vita o siamo fritti - KunGrax : RT @TeofiloSteven: contro il Napoli senza Rebic,Origi e Leao poi uno non deve bestemmiare -