Napoli, un attaccante out contro il Rangers! (Di lunedì 12 settembre 2022) Partenza sprint del Napoli di Luciano Spalletti che contro ogni pronostico e ogni griglia di inizio stagione si ricandida ad essere una delle pretendenti per il titolo. Al momento gli azzurri non solo sono in testa a pari merito con Atalanta e Milan alla Serie A, ma comandano anche il girone di Champions League dopo la roboante e storica vittoria contro il Liverpool. Nonostante ciò, l’infermeria inizia a riempirsi con Osimhen costretto a stare fuori dai campi per almeno un mese. Hirving Lozano of SSC Napoli Per Spalletti però non finisce qui. Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Hirving Lozano rischia di saltare la trasferta di Champions contro i Ranger per un attacco influenzale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 12 settembre 2022) Partenza sprint deldi Luciano Spalletti cheogni pronostico e ogni griglia di inizio stagione si ricandida ad essere una delle pretendenti per il titolo. Al momento gli azzurri non solo sono in testa a pari merito con Atalanta e Milan alla Serie A, ma comandano anche il girone di Champions League dopo la roboante e storica vittoriail Liverpool. Nonostante ciò, l’infermeria inizia a riempirsi con Osimhen costretto a stare fuori dai campi per almeno un mese. Hirving Lozano of SSCPer Spalletti però non finisce qui. Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Hirving Lozano rischia di saltare la trasferta di Championsi Ranger per un attacco influenzale.

