Juventus-Salernitana 2-2, Oppini impazzisce al 96? (VIDEO) (Di lunedì 12 settembre 2022) Juventus-Salernitana ha chiuso la domenica della sesta giornata di Serie A, in attesa dell'ultima partita del turno, quella tra Empoli e Roma. Per i bianconeri ci si attendeva un impegno "morbido" per ritrovare fiducia dopo un avvio di stagione complicato, ma i granata di Nicola hanno messo in gravissima difficoltà la formazione di Allegri, che ha risposto più con i nervi che con il gioco ritrovando quantomeno la parità. E poi, a recupero inoltrato, il gol annullato a Milik per una posizione di fuorigioco di Bonucci decisamente discutibile. Episodio nel quale anche il tifoso Francesco Oppini è letteralmente impazzito, al termine di una gara dalle mille emozioni. Ecco quindi la partita raccontata da Oppini. SportFace.

