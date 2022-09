Juventus-Salernitana 2-2, Allegri: “Gli errori restano” (Di lunedì 12 settembre 2022) "Nel finale ho capito poco - ha detto l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri - ancora meno perché con l`arbitro io non ci parlo, mi ha buttato fuori e non me ne ero nemmeno accorto. Potevamo andare in vantaggio, poi siamo andati sotto e abbiamo smesso di giocare. Non si può prendere una ripartenza così, ma la squadra nel secondo tempo ha fatto una buona partita, ha tirato tanto. Purtroppo non siamo riusciti a vincerla. Sul gol del 2-0 la palla va gestita, va tenuta, invece l`abbiamo persa. Volevamo una vittoria che ci avrebbe proiettato a -2 dalla vetta, ma la prestazione sarebbe rimasta la stessa, gli errori restano".6^ Giornata sabato 10 settembre Napoli-Spezia 1-0, Inter-Torino 1-0, Sampdoria-Milan 1-2, Atalanta-Cremonese 1-1, Bologna-Fiorentina 2-1, Lecce-Monza 1-1, Sassuolo-Udinese 1-3; Lazio-Verona 2-0; ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 settembre 2022) "Nel finale ho capito poco - ha detto l'allenatore dellaMassimiliano- ancora meno perché con l`arbitro io non ci parlo, mi ha buttato fuori e non me ne ero nemmeno accorto. Potevamo andare in vantaggio, poi siamo andati sotto e abbiamo smesso di giocare. Non si può prendere una ripartenza così, ma la squadra nel secondo tempo ha fatto una buona partita, ha tirato tanto. Purtroppo non siamo riusciti a vincerla. Sul gol del 2-0 la palla va gestita, va tenuta, invece l`abbiamo persa. Volevamo una vittoria che ci avrebbe proiettato a -2 dalla vetta, ma la prestazione sarebbe rimasta la stessa, gli".6^ Giornata sabato 10 settembre Napoli-Spezia 1-0, Inter-Torino 1-0, Sampdoria-Milan 1-2, Atalanta-Cremonese 1-1, Bologna-Fiorentina 2-1, Lecce-Monza 1-1, Sassuolo-Udinese 1-3; Lazio-Verona 2-0; ...

GoalItalia : ??? SPEAKER'S CORNER ??? All'Allianz Stadium una delle pagine più nere dall'introduzione del VAR ??… - GoalItalia : Caso Juventus-Salernitana: il VAR non aveva a disposizione le immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in o… - EnricoTurcato : Lecce-Monza Bologna-Fiorentina Juventus-Salernitana Un’altra domenica da dimenticare per arbitri e VAR. Decisioni… - mriago4 : @AIA_it troppo facile cavarsela così, perché vorrebbe dire che sapevate di non avere un telecamera che coprisse que… - attilia_coppola : RT @mocciosvs: vinciamo un mondiale di pallavolo dopo 24 anni, battiamo una delle nazionali di basket più forti al mondo e mezza pagina del… -