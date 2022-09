Il falso manifesto svizzero che invita a segnalare chi consuma troppo gas (sostenuto dalla propaganda russa)

(Di lunedì 12 settembre 2022) A causa dell’invasionein Ucraina, il tema energetico coinvolge diversi Paesi del continente europeo. Tra questi, le autorità svizzere valutavano già ad agosto alcune restrizioni per far fronte ad un eventuale carenza di gas. Il 10 settembre 2022 è iniziata a circolare l’immagine di undove il Governoinviterebbe i cittadini ai trasgressori che riscalderanno le proprie abitazioni con temperature superiori ai 19 gradi. Secondo la fantomatica iniziativa, i segnalatori riceverebbero una ricompensa di 200 franchi. Si tratta di un. Per chi ha fretta Circola una foto che ritrae un presuntodelle autorità svizzere. Non circolano altre ...

Il Manifesto

L'undici settembre 2022 è iniziata a circolare l'immagine di undove il Governo svizzero ... Si tratta di unsostenuto dalla propaganda russa . Per chi ha ...Si tratta quasi sicuramente di un fotomontaggio realizzato inserendo digitalmente ilin una fotografia stock di una bacheca per manifesti. In dettaglio: Sta circolando in maniera ... «Bardo», autofinzione del regista e del suo ego nel «falso» della realtà | il manifesto Il falso cartellone svizzero per denunciare il vicino col riscaldamento è la fake news del momento, sia in veste Twitter che FB ...