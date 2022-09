Gino Paoli e quella lunga storia di amori: “Se amo una donna, è per tutta la vita” (Di lunedì 12 settembre 2022) “Ho una casa bellissima / Bellissima come vuoi tu / Ma io ripenso a una gatta”. Una lunga carriera di successi, quella di Gino Paoli, iniziata da una canzone che era già una dichiarazione d’amore. La storia de La gatta, che forse non tutti conoscono, l’ha raccontata proprio il cantautore in una intervista al Corriere. Era il 1960 e aveva debuttato da poco nella musica, senza grande successo, lasciando la casa dei genitori per una sistemazione non proprio gradevole. Con lui c’era la sua gatta, Ciacola. Una specie di soffitta a Boccadasse dove faceva un freddo intenso d’inverno e un caldo mostruoso d’estate. Con i primi soldi dei dischi cambiai casa e andai a stare in un appartamento vero portandomi dietro Ciacola. Lei era la prima cosa che avevo preso, quando ero andato via da casa dei miei. Arrivo in ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 12 settembre 2022) “Ho una casa bellissima / Bellissima come vuoi tu / Ma io ripenso a una gatta”. Unacarriera di successi,di, iniziata da una canzone che era già una dichiarazione d’amore. Lade La gatta, che forse non tutti conoscono, l’ha raccontata proprio il cantautore in una intervista al Corriere. Era il 1960 e aveva debuttato da poco nella musica, senza grande successo, lasciando la casa dei genitori per una sistemazione non proprio gradevole. Con lui c’era la sua gatta, Ciacola. Una specie di soffitta a Boccadasse dove faceva un freddo intenso d’inverno e un caldo mostruoso d’estate. Con i primi soldi dei dischi cambiai casa e andai a stare in un appartamento vero portandomi dietro Ciacola. Lei era la prima cosa che avevo preso, quando ero andato via da casa dei miei. Arrivo in ...

