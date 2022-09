Elisabetta: Premier League riparte nel prossimo fine settimana ma rinviate 3 partite (Di lunedì 12 settembre 2022) Londra, 12 set. - (Adnkronos) - La Premier League riparte. Non a pieno regime, ma riparte. Dopo lo stop dello scorso fine settimana in segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta II, questo weekend torna il campionato inglese: si giocheranno sette delle dieci gare valevoli per l'ottava giornata. rinviate per motivi di ordine pubblico Chelsea-Liverpool, originariamente in programma domenica 18 settembre, il giorno prima dei funerali della Regina, e Manchester Utd-Leeds, sempre domenica e sempre per ordine pubblico, con molte forze di polizia dirottate a Londra in considerazione anche del grande afflusso di gente previsto nella capitale inglese. Confermato anche lo stop per Brighton-Crystal Palace (doveva giocarsi sabato 17 settembre). Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Londra, 12 set. - (Adnkronos) - La. Non a pieno regime, ma. Dopo lo stop dello scorsoin segno di rispetto per la morte della ReginaII, questo weekend torna il campionato inglese: si giocheranno sette delle dieci gare valevoli per l'ottava giornata.per motivi di ordine pubblico Chelsea-Liverpool, originariamente in programma domenica 18 settembre, il giorno prima dei funerali della Regina, e Manchester Utd-Leeds, sempre domenica e sempre per ordine pubblico, con molte forze di polizia dirottate a Londra in considerazione anche del grande afflusso di gente previsto nella capitale inglese. Confermato anche lo stop per Brighton-Crystal Palace (doveva giocarsi sabato 17 settembre). Il ...

