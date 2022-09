C’è puzza di accozzaglia post voto

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 12 settembre 2022) Oggi “mi faccia il piacere”, Andrea Orlando. La politica italiana è il regno dell’impossibile. E lo sappiamo. Chi di noi avrebbe mai pensato che in una sola legislatura lo stesso premier (Giuseppe Conte) potesse governare con due maggioranza agli antipodi? Chi poteva anche solo sognare che quello che “sovranismo e populismo sono in Costituzione” sarebbe poi diventato il “punto di riferimento fortissimo dei moderati”? E chi, senza essere sotto l’effetto do droghe pesanti, avrebbe mai immaginato che si sarebbero messi tutti insieme appassionatamente per varare un esecutivo, quello Draghi, da cui poi cercavano in ogni modo di fuggire? Ecco, premesso che tutto in Italia può succedere, va anche detto che all’immaginazione occorre mettere almeno il limite della decenza. E qui invece qualcuno pare sia in grado di ipotizzare anche il ridicolo. Parliamo di Andrea Orlando, in arte ministro del ...